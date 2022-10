Após dois anos suspensa, procissão terá programação completa, com partes no rio e nas ruas da cidade - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 11/10/2022 11:25

Barra Mansa - A Procissão Fluvial de Nossa Senhora Aparecida, no Rio Paraíba do Sul, retorna em Barra Mansa após dois anos restrita devido à pandemia de Covid-19. O evento - no dia 12 de outubro (quarta-feira) - terá uma programação completa, retornando as tradições, com carreata, louvor, procissão terrestre e fluvial no Rio Paraíba do Sul.

O evento em homenagem à Padroeira do Brasil será realizado dia 12 e é organizado pela família Baião e a Associação de Canoeiros, com apoio da prefeitura, por meio da Fundação Cultura de Barra Mansa (FCBM).



Programação:

14:00 - Carreata com saída da imagem de Nossa Senhora da residência da família Baião, no Centro, em direção a comunidade da Vila Maria;

16:00- Louvor Ministério Unidos por Cristo, no Corredor Cultural, Centro;

16:30 – Chegada da imagem na Comunidade de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Maria;

17:30 - Carreata do bairro Vila Maria passando pela Vila Nova até o bairro Roberto Silveira;

18:30 – Veneração a Nossa Senhora Aparecida, no bairro Roberto Silveira;

19:00 – Procissão Fluvial nas águas do Rio Paraíba do Sul, no trecho entre o bairro Roberto Silveira e a Rua Presidente Getúlio Vargas, atrás da Câmara de Vereadores;

19:30 – Procissão terrestre pelas principais ruas do Centro com destino à Matriz de São Sebastião;

20:00 – Ato final de veneração à Padroeira do Brasil.