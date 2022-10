Procissão, que está na 62a edição, atraiu mais de cinco mil fiéis em Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/10/2022 19:36

Barra Mansa - O feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida é celebrado nacionalmente nesta quarta-feira, dia 12, e em Barra Mansa a tradição da Procissão Fluvial em homenagem à Padroeira do Brasil retornou ao formato original, depois de dois anos restritos devido à pandemia de Covid-19.

Uma carreata iniciou as comemorações no início da tarde, por volta das 14h, com a saída da imagem da santa da residência da família Baião, organizadora do evento há três gerações. Esta edição é a 62ª procissão municipal e contou também com a ajuda da Paróquia de São Sebastião e o apoio da prefeitura, através da Fundação Cultura.

Rogério Baião, um dos organizadores do evento, destaca que sua família iniciou esta tradição para levar fé às pessoas e o retorno ao formato original pode proporcionar ainda mais conexão com a padroeira do país.

“Hoje é um dia de muita felicidade para nós da família Baião: o retorno da procissão aos moldes originais é de muita alegria e ser o responsável por ajudar na fé das pessoas é o nosso principal objetivo”, destacou.

Por volta das 14h, o Corredor Cultural foi o altar do louvor e, logo depois, uma carreata saiu da Vila Maria, passando pela Vila Nova, com destino ao Bairro Roberto Silveira, reunindo fiéis de todo o município, onde foi destinado um momento de veneração à Nossa Senhora.

Logo no início da noite, por volta das 19h, ocorreu o retorno da procissão fluvial nas águas do Rio Paraíba do Sul, depois de dois anos parados. Pelas águas, a imagem da Santa passou pelo Bairro Roberto Silveira e a Rua Presidente Getúlio Vargas, atrás da Câmara de Vereadores, e emocionou todos os fiéis pelo caminho.

Geni da Silva, moradora do bairro Ano Bom, aguardava a imagem da Santa chegar pelas águas do rio atrás da Câmera dos Vereadores e se emocionou com a volta da procissão, que costumava acompanhar todos os anos. “Ficamos dois anos sem a procissão e agora é uma emoção muito grande este retorno, que Nossa Senhora abençoe todos nós”, disse.

Mais uma celebração de fé foi realizada no município e se encerrou com outro ato de veneração à padroeira nacional no corredor cultural. Em torno de cinco mil pessoas participaram de todo o percurso, segundo a Guarda Municipal e os organizadores.