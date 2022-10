Reunião discutiu formas de otimizar o atendimento e proteção das crianças e adolescentes do município - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 13/10/2022 21:04

Barra Mansa - A vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, participou na tarde desta quinta-feira (13), de uma reunião intersetorial para discutir formas de otimizar o atendimento e proteção das crianças e adolescentes do município. Para o encontro foram convidados profissionais das Secretarias de Educação, Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas), Ministério Público; OAB (Ordem dos Advogados do Brasil); Faetec (Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro); Ronda Escolar da Guarda Municipal; Patrulha Escolar da Polícia Militar; Sest/Senat; Senai; Sindpass; além de sociedade civil.

A assistente social da prefeitura de Barra Mansa, Andréia Dias Sargento, informou que reuniões como a de hoje servem para que os profissionais possam se atentar às diferentes realidades e situações pelas quais passam as crianças e adolescentes que estão na escola.

“Quando nós iniciamos o serviço social, nós percebemos que as demandas apresentadas pelos alunos vão muito além de ensino e aprendizagem. Depois da pandemia, alguns evadiram e a infrequência está alta. Quando nós fomos verificar o motivo, nós vimos que alguns alunos desenvolveram questões até mesmo de saúde mental. Daí a necessidade de estar articulando com essa rede de forma a trabalhar esse atendimento, a partir do serviço que cada secretaria pode oferecer”, avaliou.

A diretora do Colégio Estadual Baldomero Barbará, Regina Dornas Messias, explicou que essa é a terceira reunião feita neste formato integrado. “Nós começamos a perceber que em determinados momentos a escola não tinha condições de abraçar tudo. O aluno chega pra gente com problema de ansiedade, abuso, agressão, tentativa de suicídio. Isso extrapola os limites da escola. Então nós vimos a necessidade de estar mais próximos dessa rede. O aluno é um só. Ele pode ser aluno de uma escola municipal ou estadual, mas ele é morador de Barra Mansa. O objetivo é integrar isso tudo”.

Segundo Regina, são feitos estudos de caso durante o encontro para ver como essa rede está funcionando e de que forma ela pode melhorar. Dessa forma, busca-se atender o aluno tanto dentro, quanto fora da escola de uma forma plena e satisfatória.

A vice-prefeita Fátima Lima reforçou a importância da reunião e da atenção com os estudantes. “O momento pós-pandemia está sendo muito difícil porque, de certa forma, todos estão tendo a necessidade de readaptação. As crianças e os adolescentes foram muito afetados no seu desenvolvimento integral. Por isso, a rede de proteção se faz tão necessária”. Fátima informou ainda que a próxima reunião será no dia 7 de novembro, para que seja apresentado o fluxo de atendimento.