Publicado 14/10/2022 11:18

Barra Mansa - Neste sábado (15), será realizada mais uma edição da feira de adoção de cães e gatos em Barra Mansa. São aproximadamente 30 animais que estão à espera de um lar. O evento será na Praça da Liberdade, na Avenida Joaquim Leite, no Centro, das 9h às 14h. De acordo com o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Felipe Rodrigues, os animais que participam da feira foram vítimas de abandono ou estavam em posse de pessoas que não podem mantê-los.

"Esses animais estão hoje abrigados em lar temporário. Os interessados em adotar passam por uma entrevista para avaliar se realmente estão aptos a receber o animal em suas casas”, informou Felipe.

Nos últimos três meses as feiras de adoção de Barra Mansa já conseguiram um lar para 50 cães e gatos. Os interessados em saber mais informações sobre o assunto podem entrar em contato pelo telefone (24) 2106-3408 e (24) 99923-7641 - WhatsApp.

SERVIÇO

Feira de Adoção – Cães e Gatos

Data: 15 de outubro (sábado)

Hora: das 9h às 14h

Local: Praça da Liberdade – Avenida Joaquim Leite, Centro