Publicado 14/10/2022 15:34

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer está nos preparativos para a 27ª edição do Festival Dente de Leite de Futsal, organizado pela TV Rio Sul. No próximo domingo (16), dez equipes do município irão participar de uma seletiva eliminatória na quadra poliesportiva do bairro Vila Ursulino, na Rua Jovino Severo dos Santos. A equipe vencedora vai representar a cidade no festival.

De acordo com o cronograma da comissão organizadora, a confraternização final será no dia 29 de outubro, ainda sem local definido, e vai reunir os representantes de cada cidade da região Sul Fluminense.