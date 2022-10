Evento de premiação teve ainda entrega de nova remessa de 452 notebooks para as escolas municipais - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 17/10/2022 21:39

Barra Mansa - A semana começou com premiações e mais investimentos em tecnologia na rede municipal de ensino de Barra Mansa. Nesta segunda-feira (17), a vice-prefeita Fátima Lima e o secretário de Educação, Marcus Barros, premiaram com medalhas os alunos que se destacaram na 25ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA); na 16ª Mostra Brasileira de Foguetes; na Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação (Fecti); e no Campeonato Municipal de Jogos Digitais – realizados ao longo deste ano.

Durante o evento de premiação, realizado no gabinete do prefeito Rodrigo Drable, nova remessa de notebooks foi entregue a unidades de ensino municipais. Ao todo, mais 452 foram disponibilizados, lembrando que 777 computadores já haviam sido distribuídos em maio de 2022 às escolas. O secretário de Governo, Fanuel Fernando Faria, acompanhou a entrega de medalhas e certificados a 22 alunos e dos equipamentos às equipes diretivas.

A vice-prefeita, que é educadora, destacou que “ver a transição da Era do Giz para a dos computadores é motivo de muita felicidade”, pois isso demonstra que o governo municipal não gasta com Educação, mas sim investe no setor.

“Dar acesso à tecnologia é contribuir com as crianças e o futuro. A escola pública não é para quem tem pouca condição financeira, mas sim para quem dela necessita. Não fazemos nada sozinhos e o reflexo do investimento que fazemos são essas premiações. Agradeço e parabenizo o trabalho em conjunto que tornou tudo isso possível”, disse Fátima.

O secretário Marcus Barros também ressaltou que a Educação de Barra Mansa não está apenas no campo das ideias e planejamentos, mas no das ações concretas. “Essas premiações nos deixam muito felizes porque realmente refletem todo o investimento feito em nosso parque tecnológico. Já são quase 1,3 mil computadores de última geração entregues, tornando nossas escolas mais dinâmicas, cada vez melhores. Todas as unidades da Rede Municipal têm notebooks para serem utilizados nas áreas administrativas e pedagógicas; desde as creches às unidades com Ensino Fundamental II”, ressaltou o secretário de Educação.

Um dos alunos premiados foi Peterson Lucas Deolindo Santos da Silva, de 9 anos. Ele conquistou a medalha de bronze na Mostra Brasileira de Foguetes. “Foi muito legal participar. Não vou tirar essa medalha nem para tomar banho”, comemorou o estudante da E. M. Alderando Casalli Marques, no bairro Santa Izabel.

Além dos alunos, professores e diretores das escolas premiadas nas disputas estadual e nacional (E. M. Alderando Marques, Ciep-054 e E. M. Jahyra Fonseca Drable) também receberam medalhas e certificados pelo trabalho desenvolvido.

Alunos premiados

OBA (Olimpíada Brasileira de Matemática):

- Eduardo Gabriel Barros Almeida (ouro);

- Isabella Alexandre Ramos dos Santos (prata);

- Kauã Lucca de Souza Lima da Silva (prata);

- Maria Eduarda Martins (prata);

- Roger Pires (bronze).

Mostra de Foguetes:

- Arthur Douglas Ramos de Oliveira (ouro);

- Miguel Alves do Nascimento (ouro);

- Ana Lívia Barbosa da Silva (prata);

- Gabrielly Gomes Costa Custódio (prata);

- Thalita Vitória Oliveira de Paula (prata);

- Davi Pinto Januário (bronze);

- Kauê Henrique Silva Oliveira (bronze);

- Peterson Lucas Deolindo Santos da Silva (bronze);

- Rogger Pires Souza Alves (bronze);

- Samuel Rodrigues Arruda (bronze).

Fecti (Feira Estadual de Ciências, Tecnologia e Inovação):

- Evelyn Silva Ferreira;

- Jamilly Alves Pamplona da Silva.

*premiadas com bolsas de estudo pelo CNPQ

Jogos Digitais:

- Pedro Oliveira - E. M. Djair Machado Gomes;

- Enzo Gonçalves - E. M. Eliete Ferreira;

- Ian Lucas – E. M. Eulália Gouvêa;

- Henrico Silva – E. M. Padre Anchieta;

- Yuri Reis – E. M. Antônio Pereira Bruno