Pessoas assistidas pelo serviço fazem trabalhos de reforma de móveis, costura, pintura, cartonagem, entre outras atividades - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 14/10/2022 18:42

Barra Mansa - A secretaria municipal de Educação de Barra Mansa, por meio do Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), realizou na manhã desta sexta-feira (14), uma festa pelo aniversário da Oficina Profissionalizante Professora Didi Coutinho, localizada no Parque da Cidade, no Centro. As comemorações pelos 14 anos contaram com a presença dos profissionais da instituição, dos assistidos pela unidade e também da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, que promoveu um belo ambiente com música ao vivo.

A diretora da Oficina, Isabel Melotto, ressaltou a importância da festa para quem é atendido no local.

“É uma forma que temos de presenteá-los com um programa animado e diferenciado. Muitas vezes, as pessoas não valorizam estas pessoas e não enxergam a capacidade que cada uma delas possui, sendo que todas realizam trabalhos de forma excepcional, independente de qualquer limitação, como reforma de móveis, costura, pintura, cartonagem, entre outras atividades”, ressaltou Isabel.

A coordenadora do Cemae, Sônia Coutinho, falou sobre a emoção de estar à frente do projeto e de realizar mais uma festividade para os alunos. “Para mim é muito gratificante esse trabalho, no qual tive a oportunidade de ser a pioneira em nossa cidade. Poder trabalhar com o que eu amo, dando oportunidade e alegria para estas pessoas me deixa muito feliz, pois a cada dia o nosso trabalho está fazendo a diferença no nosso município”, destacou Sônia.

Para Marco Antônio, deficiente intelectual que participa da Oficina, a festa foi um sucesso e muito divertida. “Estou adorando tudo o que está sendo feito hoje. Fico muito feliz com toda essa comemoração”, contou, animado.

O secretário municipal de Educação, Marcus Barros, destacou o trabalho de excelência desenvolvido pela equipe da secretaria e do Cemae, ressaltando que os investimentos que estão sendo realizados na gestão do prefeito Rodrigo Drable tem potencializado o serviço. Marcus destacou ainda a implantação da Casa Azul, a descentralização de recursos para investimentos em infraestrutura através do Escola Legal, a aquisição de notebooks, compra de equipamentos e formação dos servidores. “Ainda este ano iniciaremos a reforma da Oficina Profissionalizante Didi Coutinho, que está em fase final de licitação. Muito coisa boa ainda vem por aí”, disse Marcus.