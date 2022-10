Autarquia realizou manobra emergencial na rede de distribuição e fornecimento de água já foi normalizado - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 14/10/2022 15:58

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM), informa que na manhã desta sexta-feira (14), ocorreu o rompimento de uma tubulação de água potável, com seis polegadas de diâmetro, na Estação de Tratamento de Água (ETA) São Sebastião, responsável pelo abastecimento parcial dos bairros Cotiara e Verbo Divino. A Defesa Civil foi acionada e junto com os setores de Manutenção e Planejamento da autarquia, tomou medidas para solucionar o problema.

O abastecimento nos bairros Cotiara e Verbo Divino foi prejudicado rapidamente, mas a autarquia realizou uma manobra emergencial na rede de distribuição e o fornecimento de água potável já foi normalizado, até a conclusão total da manutenção.