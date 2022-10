Equipe visitou cerca de 30 estabelecimentos para orientar comerciantes sobre os próprios direitos e dos consumidores - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 18/10/2022 17:40

Barra Mansa - O Procon de Barra Mansa (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) realizou nesta terça-feira (18), uma ação educativa para orientar e conscientizar donos de pequenos negócios, no bairro Vila Nova. A equipe visitou cerca de 30 estabelecimentos para garantir que todos saibam seus direitos e tenham ciência dos direitos dos consumidores também.

Quanto aos grandes comércios, houve fiscalização normal, com os agentes verificando a precificação correta e qualidade dos produtos. Não foram encontradas irregularidades. O gerente do Procon-BM, Felipe Goulart, garantiu que a iniciativa irá continuar e, futuramente, se estenderá para mais bairros.

“Essas orientações que estamos promovendo tem a finalidade de conscientizar os empreendimentos e garantir aos consumidores os seus direitos. Pretendemos realizar mais visitas e ir expandindo por todo o município”, destacou Felipe, esclarecendo que as fiscalizações seguem normais para grandes comércios: “Este ato que iniciamos hoje serve para focar no bem do cliente e da empresa. Em se tratando das fiscalizações, elas continuam normalmente nos grandes supermercados, garantindo que os mesmos estão seguindo todas as orientações e leis que estão previstas no código do consumidor. Através do Procon, analisamos a qualidade, preços e se as ofertas estavam de acordo com o anunciado. Ficamos de olho, principalmente, se não estava ocorrendo abuso nos preços”, afirmou Felipe.