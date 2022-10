Desde que parceria com governo estadual foi firmada, cerca de 40 ruas já foram asfaltadas em Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Desde que parceria com governo estadual foi firmada, cerca de 40 ruas já foram asfaltadas em Barra MansaChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 18/10/2022 17:50

Barra Mansa - A parceria entre a prefeitura de Barra Mansa e o Governo do Estado do Rio de Janeiro está possibilitando o avanço de várias obras na cidade, entre elas o asfaltamento de diversas ruas. Nos últimos dias, a Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU) deu prosseguimento às etapas de pavimentação asfáltica em vias mais três bairros: Abelhas II, Jardim Redentor e Santa Rita da Dutra. Estiveram presentes nos locais para conferir o andamento dos trabalhos o prefeito Rodrigo Drable; o secretário de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho; e os vereadores Deco, Luiz Furlani e Joãozinho do Ar.

“Estamos fazendo uma grande extensão de asfaltamento nos bairros. Todo este processo é muito importante para o morador e também para o desenvolvimento da cidade como um todo. Barra Mansa segue avançando com uma soma de ações que são fundamentais, como esta que estamos fazendo agora”, destacou o prefeito.

Rodrigo Drable também conversou com moradores durante o acompanhamento dos serviços. Morador da Rua Quatro, no bairro Jardim Redentor, José Maria destacou a alegria de presenciar a rua de seu bairro sendo asfaltada. “Para nós é um sonho ver esse trabalho todo sendo feito no nosso bairro. Eu moro aqui há mais de 40 anos e sempre convivi com estradas ruins e poeira. Fico muito feliz vendo que a solução chegou”, comemorou.

De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, o asfalto utilizado nas obras de Abelhas II foi produzido na Usina de Asfalto da própria cidade, a partir dos materiais e insumos fornecidos pelo Governo do Estado.

“Esta parceria que firmamos foi primordial para tornarmos viável a pavimentação asfáltica em vários bairros de Barra Mansa. O convênio foi firmado por meio da interlocução do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e tem permitido melhorar as condições de acessibilidade pública no nosso município”, disse Cesar Carvalho, adiantando que várias obras estão por vir no município. Desde que a parceria com o governo estadual foi firmada, cerca de 40 ruas já foram asfaltadas em Barra Mansa.