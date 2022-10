Publicado 19/10/2022 17:32

Barra Mansa - A Fazenda da Posse, no bairro Barbará, vai sediar nesta sexta-feira (21), mais um espetáculo teatral através do Programa Diversão em Cena, da ArcellorMittal. ‘Rapunzel - Pocket Show’ terá dois horários de encenação, às 14h30 e às 19h, com entrada gratuita e classificação livre. O evento conta com o apoio da Fundação Cultura Barra Mansa.

A peça retrata o conto original de 1812, criado pelos Irmãos Grimm, na Alemanha. É narrada a história de Rapunzel - uma jovem de longos cabelos loiros que foi presa por uma bruxa no alto de uma torre. Lá esteve aprisionada até que um ladrão encontra a torre e Rapunzel, o mesmo convence a jovem a fugir e explorar o mundo. A iniciativa é viabilizada pela ArcelorMittal, e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

SERVIÇO

Rapunzel – Pocket Show

Data: 21/10 (sexta-feira)

Horário:19h

Local: Fazenda da Posse - Barbará, Barra Mansa

Entrada: Gratuita