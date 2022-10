Objetivo é levantar demandas das comunidades dialogando com autoridades de segurança e setores da prefeitura - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - O Conselho Comunitário de Segurança de Barra Mansa se reúne mensalmente com a população de diferentes bairros da cidade. O objetivo é levantar as demandas das comunidades através de um diálogo com as autoridades de segurança e membros de setores da prefeitura para a resolução de possíveis problemas. Nesta terça-feira (18), a ação aconteceu no Colégio Municipal Clécio Penedo, no bairro Nova Esperança, e contou com a presença da vice-prefeita Fátima Lima.

Na reunião deste mês estiveram presentes diretores de escolas municipais. O secretário de Ordem Pública, Capitão Abreu, estava no encontro e reforçou a importância desses compromissos para melhorar a prestação de serviços à população de maneira integrada, participativa e assertiva.

“O Conselho Comunitário de Segurança é muito importante, pois é um momento para fazermos a prestação de contas à comunidade do que está sendo feito pelos órgãos de segurança da cidade. Além disso, recebemos demandas que nos ajudam a prestar um serviço melhor, de forma integrada e participativa”, completou.

A presidente do conselho e diretora do Colégio Estadual Baldomero Barbará, Regina Dornas Messias, destacou a presença dos diretores para o enriquecimento da reunião. Ela ainda falou sobre a importância de uma maior participação popular e engajamento dos líderes comunitários nos conselhos.

"A comunidade e seus líderes não estão levando demandas apenas, mas representando uma comunidade inteira. Os líderes comunitários precisam conversar com e levantar as demandas de seus bairros e apresentá-las, como questões sobre iluminação, ônibus, segurança e revitalização".

O gerente de Relações Comunitárias da prefeitura, Vicente Reis, falou sobre a importância da troca de experiências entre as lideranças e as autoridades.

“Acredito que reunir as lideranças e discutir junto com a sociedade não só as questões de segurança, mas também vários assuntos que atingem diretamente os bairros, é a melhor maneira de solucionar os problemas. A reunião foi muito proveitosa, participativa e vai nos mostrar isso”, comentou.

Durante a reunião foi apresentado o novo comandante da 2ª Companhia do 28° Batalhão, tenente Maurício. Também estiveram presentes o coronel Ronaldo Martins, do 28º Batalhão de Polícia Militar; o representante do 5° Comando de Policiamento de Área, capitão Manassés; o delegado da 90ª DP, Michel Floroschk; o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente; o Chefe da 7ª Delegacia de Polícia Federal, Lucas Souza; o representante da OAB, Luciano Magalhães; a representante das Relações Comunitárias do Conselho, Deviane da Costa; o presidente do Barra Mansa Futebol Clube, Genivaldo Silva; diretores de escolas da rede municipal de ensino; líderes comunitários e representantes do Rotary Club Barra Mansa Alvorada. Para mais informações sobre o Conselho e a agenda mensal basta acessar o Instagram @CCSBM2.