Prefeito e secretário de Educação de Barra Mansa participaram de reunião com representantes da montadora Nissan e da FirjanChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 19/10/2022 18:04

Barra Mansa - O prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros, participaram de uma reunião na tarde desta terça-feira (18), com representantes da montadora Nissan e da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro). O encontro aconteceu na unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) de Resende com o objetivo de conversar sobre uma parceria entre a prefeitura, empresa e entidade para disponibilizar bolsas de estudo integrais a alunos da rede municipal de ensino.

A capacitação será destinada a estudantes que tenham a partir de 18 anos de idade, para o curso de Mecânica e Manutenção de Veículos Elétricos – pioneiro na modalidade técnica no país. Além de Rodrigo Drable, os prefeitos de Resende, Diogo Balieiro, e de Quatis, Aluísio D’Elias, participaram da reunião.

A previsão é de que a capacitação comece em fevereiro de 2023, na unidade do Senai de Resende. A princípio, 30 estudantes de Barra Mansa serão contemplados com as bolsas de estudo e outros 15 de cada uma das demais cidades participantes no encontro.

Os chefes dos executivos municipais irão analisar as propostas apresentadas pela Nissan e Firjan junto às suas equipes jurídicas e novos encontros acontecerão até que um termo de cooperação possa ser assinado entre os envolvidos.

“Estamos preparando nossos jovens para uma nova realidade. Agradeço muito à Nissan, à Firjan, através do Senai, pela oportunidade de estarmos firmando essa parceria que vai beneficiar os nossos jovens”, destacou Rodrigo Drable.