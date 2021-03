A Rua Mercedes Dantas, que era intransitável, ganhou nova aparência com a concretagem Rafael Barreto/PMBR

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 17:36 | Atualizado 10/03/2021 17:41

Belford Roxo - Os moradores do bairro Shangrilá, em Belford Roxo, tiveram boas notícias nesta quarta-feira (10). Duas importantes ruas da comunidade – Mercedes Dantas e Ana Parísio - receberam obras de concretagem nas vias e calçadas.



“Esse bairro esperou por anos para que as obras chegassem. Arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho. Shangrilá está se transformando e em breve iremos inaugurar todas as ruas”, garantiu o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltando o trabalho de melhoria na qualidade de vida dos moradores locais.