A Rua Trípoli, na Nova Piam, está sendo pavimentada. Moradores esperavam a obra há anos Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:24 | Atualizado 11/03/2021 18:26

Belford Roxo - A Rua Trípoli, uma das mais tradicionais do bairro Nova Piam, está ficando de cara nova. A via está passando por obras de infraestrutura. Nesta quinta-feira (11), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, visitou o andamento das obras de pavimentação, ao lado de vereadores e secretários. O chefe do executivo municipal aproveitou também para conversar com os moradores locais.



Em seguida, Waguinho foi até a unidade de saúde Onofre Aniceto, onde anunciou um novo posto de saúde, indicação legislativa da vereadora Regina do Valtinho.



“A Nova Piam está sendo transformada. Os moradores esperam há 30 anos por essas obras. Vamos construir também um novo posto de saúde na região”, disse o prefeito, que ainda lembrou a visita do governador em exercício do Estado, Cláudio Castro, para o lançamento das obras do Complexo de Saúde.



Depois, ao chegar no limite dos bairros Xavantes e São Francisco, no terreno em frente à Creche Sargento Welerson Lopes (Leleço), Waguinho anunciou mais um posto de saúde, indicação legislativa do vereador Matheus igual a você. “No lugar desse terreno vazio, iremos construir mais um reforço para a saúde da cidade. Vamos fazer duas vezes mais, com a ajuda dos deputados Daniela do Waguinho (federal) e Márcio Canella (estadual), que mandam recursos para Belford Roxo”, finalizou Waguinho.