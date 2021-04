Os belforroxenses venceram mais um jogo preparatório Marcos Leandro / SE Belford Roxo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 15:51 | Atualizado 12/04/2021 15:56

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo derrotou o União Central por 2 a 0, no último sábado (10/04), no segundo amistoso preparatório para a disputa do Campeonato Carioca de Futebol da Série C, que tem início previsto para 22 de maio. Os gols do triunfo foram marcados por Hudson e Rafael. O próximo amistoso será contra o Barra da Tijuca, no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes.

“É muito gratificante para mim como atacante ter jogado duas partidas e realizado um gol em cada uma, sendo o gol no jogo contra o Porto Real, o único do amistoso. Com isso fiquei na história do clube, pois foi o primeiro jogo do Belford Roxo com um time adversário e estreei o placar. Todos nós jogadores temos nos dedicado ao máximo, na esperança de alcançarmos o acesso à série B2, logo a nossa palavra de ordem é treinar, se dedicar e jogar com garra para vencer. A cada partida o nosso time está mais entrosado e conseguindo finalizar as jogadas ensaiadas durante os treinos da semana. O clube está fornecendo toda estrutura para nossa preparação, temos um corpo técnico formado por profissionais experientes e isso é fundamental para o nosso desempenho, nos sentimos valorizados e prestigiados. Estou feliz pelos gols e pela equipe que faço parte”, disse o atacante Hudson.

O primeiro jogo amistoso do Sociedade Esportiva Belford Roxo foi 1 a 0, contra o Porto Real. O próximo será neste sábado (17/04), às 14h, no Centro de Futebol Zico, contra o Clube Atlético Barra da Tijuca.