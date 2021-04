Daniela do Waguinho (MDB) apresentou na Câmara de Deputados apresentou o PL 911/2021 Divulgação

Belford Roxo – A deputada federal Daniela do Waguinho (MDB) apresentou na Câmara de Deputados, em Brasília (DF), o Projeto de Lei (PL) 911/2021 para incorporação da disciplina Educação Moral e Cívica à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

“Acredito que é importante nossos alunos terem acesso a esse conhecimento desde cedo. É com educação de qualidade, valores cívicos e morais que poderemos transformar a sociedade, formar adultos com caráter e conhecedores de seus direitos e deveres”, destacou a deputada.



Valorização da família, respeito ao próximo e amor à pátria são alguns assuntos que poderão fazer parte da grade curricular de escolas públicas e privadas do país. Na avaliação de Daniela do Waguinho, formada em Pedagogia, crianças e jovens imbuídos de noções de cidadania são multiplicadores, contribuindo para gerações futuras mais conscientes.



“Eu lembro de cantar hino na escola, do hasteamento da bandeira, acredito que essa rotina de amor ao país, de aprendizado dos valores cívicos e morais, fazem falta ao dia a dia das nossas crianças. A retomada desse ensino nas escolas públicas e privadas contribuirá muito para a formação de adultos com caráter, conhecedores dos seus direitos e deveres, toda a sociedade tem muito a ganhar”, afirma a deputada Daniela do Waguinho, integrante da Comissão de Educação.