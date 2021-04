Após a ação, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça. Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:17

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP, em Belford Roxo, prenderam nesta segunda-feira à noite (12/04), um homem acusado pela prática do crime de feminicídio tentado contra sua companheira, fato ocorrido no ano de 2018. Após trabalho de inteligência e cruzamento de dados, ele foi localizado e preso no bairro Xavantes.

De acordo com os agentes, a ação foi realizada através do cumprimento de mandado prisão expedido pela Primeira Vara Criminal de Belford Roxo.

Publicidade

Após a ação, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.