O CMDCA está com inscrições abertas para um conselheiro titular e dez suplentes

Publicado 22/04/2021 17:19

Belford Roxo - O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Belford Roxo está com inscrições abertas para vagas de conselheiros tutelares, até o dia 30 de abril. Serão preenchidos os cargos de um conselheiro tutelar e dez suplentes. As inscrições podem ser feitas das 9h às 16h, na sede do CMDCA, na Avenida Retiro da Imprensa, Praça do Farrula, Heliópolis.



Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

•Deter conhecida idoneidade moral;

•Possuir idade superior a 21 anos;

•Estar no gozo dos direitos civis e políticos;

•Residir e ter domicílio eleitoral no município, no mínimo dois anos, e à época da inscrição;

•Ensino médio completo;

•Ter reconhecido trabalho de no mínimo dois anos com crianças e/ou adolescentes em uma das seguintes áreas: estudos e pesquisas; atendimento direto; e defesa e garantia de direitos.



No ato de inscrição, os candidatos devem comparecer com os seguintes documentos originais e cópias:



•Identidade;

•Cpf;

•Uma foto 3x4;

•Título de eleitor;

•Certidão de quitação eleitoral;

•Comprovante de residência com no mínimo dois anos;

•Comprovante de atuação profissional ou voluntária;

•Comprovante de conclusão do ensino médio;

•Certidão negativa de feitos civis e criminais.



Mais informações no telefone: (21) 2661-8643.