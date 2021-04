O secretário Rodrigo Gomes com Lorrane Rodrigues Divulgação

Publicado 28/04/2021 18:08 | Atualizado 28/04/2021 18:10

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo recebeu, nesta quarta-feira (28/04), a visita da jogadora de futebol Lorrane Rodrigues, de 16 anos, que treinava no Complexo Esportivo, no bairro Nova Piam, jogava pelo América Football Club e, recentemente, assinou contrato para a equipe do sub-18 do Clube de Regatas Vasco da Gama. O secretário Municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, recebeu a jovem para uma alegre conversa sobre o trabalho realizado com o futebol e os diversos atletas que saíram de Belford Roxo e que tiveram uma oportunidade no profissional.



“Foi um encontro muito proveitoso. E é gratificante ver essa jovem, que iniciou sua trajetória aqui e hoje está em um clube grande alcançando seus sonhos. Ela trouxe um feedback positivo sobre tudo que aprendeu conosco e acaba se tornando um exemplo para as demais meninas que treinam na vila. Atualmente, estamos com dez turmas de futebol, mas sempre obedecendo as normas de segurança da covid-19”, explicou o secretário.



Lorrane, que mora com a mãe e sete irmãos, recebeu apoio da família e das colegas com quem treinava na vila. Cursando o primeiro ano do ensino médio, a jogadora divide seu tempo entre as aulas na rede pública e os treinos no Vasco.

“Lutei muito para chegar aonde estou e fui muito incentivada pelas meninas com quem treinava. Devo muito a elas e quero ser exemplo de que com trabalho duro, conseguimos alcançar sonhos. Parabenizo o secretário Rodrigo Gomes pela trabalho realizado nas aulas de futsal e futebol society que com certeza vão revelar novos talentos”, destacou a jovem.