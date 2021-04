O preso foi conduzido para a ocorrência na 54ª DP Divulgação / PM

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 20:09 | Atualizado 29/04/2021 20:18





Os pertences das vítimas foram recuperados pelos PMs, além da apreensão do simulacro de arma Divulgação / PM

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM prenderam um homem que assaltou um ônibus, na tarde desta quinta-feira (29/04), na Avenida Joaquim da Costa Lima, em Belford Roxo. O acusado que cometeu o roubo na linha 445-Nova Iguaçu/Xerém, da Viação Flores, foi encontrado escondido dentro de uma residência.Segundo os agentes, a viatura que fazia o patrulhamento pela via, foi informada de uma ocorrência sobre roubo no ônibus da linha 445. No local, as vítimas informaram aos policiais que o homem havia fugido para dentro de uma casa.

Os policiais se dirigiram para Rua Condarem, no bairro Parque São Vicente, e com a autorização do proprietário da residência, que fica na Estrada Circular, entraram e localizaram o acusado.



Ainda segundo os agentes, com o mesmo foi encontrado um simulacro de pistola e os pertences das vítimas. Todos os envolvidos foram conduzidos à 54ª DP para o registro da ocorrência.