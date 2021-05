A partida bem disputada em São João de Meriti. Foi o quinto amistoso do SE Belford Roxo Marcos Leandro / SEBR

Belford Roxo - O Sociedade Esportiva Belford Roxo segue sua preparação visando à disputa da Série C do Campeonato Carioca. Neste sábado (01/05), os belforroxenses empatam em 3 a 3 com o Paduano Esporte Clube, no Estádio José Amorim, do União Esportiva de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. O confronto foi um ótimo teste para a equipe, em uma partida bem movimentada. Hudson (2) e Moysés marcaram os gols da equipe da Cidade do Amor.

Após ter realizado cinco jogos amistosos, de olho no Cariocão da Série C, o time profissional do SE Belford Roxo continua invicto. A competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) deve começar no final deste mês de maio.