Belford Roxo - Lançado em Belford Roxo, em fevereiro de 2020, o Programa Operação Segurança Presente têm se mostrado efetivo no município. A cidade belforroxense lidera o número de abordagens no primeiro trimestre de 2021. Segundo dados fornecidos pelo programa, Belford Roxo está no topo do ranking no Estado do Rio de Janeiro, com mais de 42 mil abordagens. Outra cidade da Baixada Fluminense ocupa a segunda colocação: Nova Iguaçu, com 28,3 mil, seguido de Duque de Caxias e Magé

A Operação Segurança Presente é um modelo de policiamento de proximidade que complementa a atuação da Polícia Militar. Com o objetivo de promover ações de segurança pública, cidadania e atendimento social, as operações visam um ambiente mais seguro e acolhedor aos moradores, comerciantes e turistas das regiões onde atua. Com resultados impactantes de redução de criminalidade no horário e área de atuação.



Nos primeiros três meses do ano, Belford Roxo registrou a abordagem de 19,5 mil carros e 22,8 mil pessoas, em um total de 42,4 mil abordagens no primeiro trimestre do ano.



As operações atuam no município do Rio de Janeiro - em bairros da região central, zona norte, zona sul, e zona oeste - além das cidades de Niterói, São Gonçalo e de municípios da Baixada Fluminense. O efetivo é formado por policiais militares, agentes civis (egressos das Forças Armadas) e assistentes sociais. O patrulhamento é feito à pé, de bicicleta, de motocicleta e viaturas.