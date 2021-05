Na próxima segunda e terça-feira (10 e 11/05), os convocados terão que apresentar os certificados Rafael Barreto / PMBR

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 12:29 | Atualizado 08/05/2021 12:33

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo divulgou nesta sexta-feira (07/05) o resultado do Processo Seletivo Simplificado da Educação para os cargos de inspetor escolar, orientador educacional, supervisor escolar, professor I e II, nutricionistas, psicólogo, secretário escolar e instrutor surdo/libras. O resultado foi publicado no Diário Oficial do munícipio.

Confira no link - https://drive.google.com/file/d/1a6gNXlktlYjbQez6QkC3hqriY6jLDNh9/view a lista dos convocados com os números de inscrição e o cronograma para apresentação de certificados, diplomas e assinatura dos contratos.