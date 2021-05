As faixas traziam informações importantes sobre o Maio Laranja Divulgação

Publicado 10/05/2021 20:16 | Atualizado 10/05/2021 20:47

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo esteve nesta segunda-feira (10/05) em três pontos do município com a missão de conscientizar a população sobre o Maio Laranja - mês da Campanha do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Os profissionais da secretaria estiveram nos principais pontos de acessos das vias de Belford Roxo, com faixas informativas sobre o Maio Laranja e com o número do telefone - 100 - para as denúncias.



O dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes Divulgação

O dia 18 de maio é considerado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O dia foi escolhido em homenagem à jovem Araceli, assassinada de maneira brutal em 1973, no Espírito Santo, aos 8 anos de idade.