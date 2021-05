O menino foi internado diagnosticado com sinais de maus-tratos, desidratado, com lesões dermatologias e queimaduras Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 21:56 | Atualizado 18/05/2021 16:39

Belford Roxo – Um menino autista de oito anos foi resgatado nesta segunda-feira (17/05) pelo Conselho Tutelar de Belford Roxo com sinais de maus-tratos. A ação contou com o apoio de policiais da 54ª DP, que prenderam a mãe a avó do garoto, responsáveis pela situação insalubre que o jovem vivia.

Avó e a mãe do menino presas na chegada à 54ª DP Reprodução / TV

Os conselheiros tutelares agiram após receberem denúncias dos vizinhos, que sabendo dos maus-tratos sofridos pelo menino, pularam no quintal da mãe e registraram em fotos, o tratamento deficitário que o garoto sofria. Quando os conselheiros tutelares chegaram a casa, encontraram a criança sozinha e trancada dentro de um pequeno cômodo, que parecia um canil, sem banheiro, pouco ventilado e em condições precárias.

Mãe e avó foram presas, como responsáveis por manter o garoto confinado, em flagrante por cárcere privado e tortura qualificada, por se tratar de criança. A pena pode chegar a oito anos de prisão. A policia ainda investiga se a mãe do menino não praticava os mesmos maus-tratos com os outros quatro filhos.



Local onde o menino foi encontrado em Belford Roxo Divulgação

O menino foi internado no Hospital Municipal de Belford Roxo (JOCA), e foi diagnosticado com sinais de maus-tratos, desidratado, com lesões dermatologias e queimaduras. Após receber alta, o jovem passará por exames de corpo de delito, para avaliação do tempo em que o menino passava por essa situação.

Segundo os vizinhos, a criança sofria vários tipos de maus-tratos, como ficar dentro de lixeira, maquina de lavar quebrada, amarrado trás de um sofá e passando fome. Isso, há muito anos.