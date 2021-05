Rosane Guimarães, deixou três filhas Reprodução / Redes Sociais

Belford Roxo – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de uma mulher, assassinada neste domingo (23/05), em uma festa no Condomínio Jardim do Ipê, em Belford Roxo. A vítima foi identificada como Rosane Guimarães, deixando três filhas. A principal linha de investigação é o crime de feminicídio.

Rosane estava em uma confraternização no Condomínio Jardim do Ipê Reprodução / Redes Sociais Segundo informações dos participantes da festa, um homem teria entrado na confraternização, ficou um tempo observando Rosane, para em seguida executar com vários disparados a mulher. Em seguida, fugiu do local, com uma moto que o aguardava do lado de fora do condomínio.

A DHBF está investigando as motivações do crime, que pode ser caracterizado como feminicídio, além de tentar identificar o autor do crime. Câmeras de segurança foram recolhidas pela polícia para investigação.