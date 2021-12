A ocorrência com todo o material apreendido e os presos foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 08/12/2021 10:50 | Atualizado 08/12/2021 10:51

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam, na noite desta terça-feira (07/12), duas armas e grande quantidade de drogas, após troca de tiros com criminosos, em Belford Roxo.



Na ação, dois criminosos se feriram, depois de entrarem em confronto com os agentes, sendo socorridos no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A ocorrência com todo o material apreendido e os presos foi registrada na 54ª DP.