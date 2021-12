Deputada federal Daniela do Waguinho luta para ampliar as ações e os programas em benefício de famílias vulneráveis - Divulgação

Publicado 08/12/2021 14:08 | Atualizado 08/12/2021 14:13

Belford Roxo - Integrante da Comissão Especial que aprovou o relatório da PEC 383/17, conhecida como PEC do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), a deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ) defende a proposta para garantir melhor proteção social às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Com essa PEC, 1% da Receita Corrente Líquida (RCL) da União será para o financiamento do SUAS.

“Estamos falando de oito bilhões de reais a mais para investimentos em programas e serviços voltados para população mais vulnerável do nosso país. Com isso, iremos garantir o atendimento em milhares de unidades de Creas e Cras espalhadas pelo Brasil”, destaca Daniela do Waguinho.

O texto prevê que os gastos se concentrem em ações e serviços de assistência social, excluindo desse percentual, por exemplo, despesas com o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A proposta também cria uma regra de transição: 0,5% da RCL nos dois primeiros anos, passando a 1% após o terceiro ano. Será permitido que até 2% desse montante a ser investido na área permaneçam na União para gestão e execução de ações e serviços da assistência social.

O texto aprovado determina ainda que estados, Distrito Federal e municípios também aportem, no mínimo, 1% de suas respectivas receitas correntes líquidas em ações e serviços da assistência social, sem necessidade de lei complementar para tratar do tema.

A PEC será analisada agora pelo plenário da Câmara, onde precisará ser aprovada em dois turnos. Depois, seguirá para o Senado. “Precisamos fortalecer o SUAS e lutar para que as pessoas tenham mais dignidade e cidadania. Tenho certeza de que iremos aprovar essa PEC no plenário”, conclui Daniela do Waguinho.