As beldades Natália Lage e Letícia Guimarães marcarão presença na Feijoada da Inocentes de Belford RoxoDivulgação

Publicado 09/12/2021 20:13 | Atualizado 09/12/2021 20:14

Belford Roxo – A Quadra da Inocentes de Belford Roxo, no bairro Parque São Vicente, terá neste domingo (12/12), mais uma edição da sua tradicional feijoada de dezembro. A partir das 14h, além do delicioso prato, os amantes do samba, poderão desfrutar do som de grupos de pagode, muito samba no pé, artistas, personalidades do Mundo do Samba e convidados especiais. A grande atração será o Grupo Bokaloka, que cantará seus sucessos, entre eles: Que situação, Duas paixões, Apaixonado, Minha sina, Bate nele e novas composições.

Haverá a apresentação do cantor Nego Cleyson, bateria de mestre Juninho, intérpretes Luizinho Andanças, Silas Leléu e Tem-Tem Sampaio, passistas, baianas, velha-guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira.



O Grupo Bokaloka será a atração da Feijoada da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

A rainha de Bateria, Natália Lage, a rainha da agremiação, Letícia Guimarães e as musas Luciene Santina, Patrícia Figueiredo, Lorrane Motta, Patrícia Souza, Lyandra Trovão, serão as beldades que farão um show à parte na festança.

“Para quem quer diversão essa será uma boa oportunidade em um ambiente familiar, com segurança e muito samba no pé. Convido a todos para participar dessa confraternização”, disse a rainha de bateria Natália Lage.



O evento seguirá os protocolos para evitar o contágio do Covid 19, sendo necessária a apresentação da caderneta de vacinação na entrada.



Componentes devidamente identificados terão entrada grátis.



As inscrições para a Ala de Comunidade continuam abertas. As fantasias são gratuitas, para quem se interessar procurar a responsável Vera Gorn. O enredo da Inocentes, para 2022 é “A meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato. A agremiação será a segunda a desfilar na Avenida Marquês de Sapucaí, no Sábado de Carnaval, pela Série Ouro.



Preços antecipados:

1º Lote pista R$10,00

2ª Lote pista R$15,00



Mesa para 4 pessoas R$120,00 - com direito a feijoada



Camarote para 10 pessoas R$300,00 – sem direito a feijoada



O preço do prato de feijoada não sofrerá alteração: R$ 20,00



Vendas pelos telefones: 98214-8969 e 96498-3794.

A quadra da Inocentes de Belford Roxo, fica na Avenida Boulevard, 1741, no bairro Parque São Vicente.