De acordo com os agentes, o caminhão com carga de móveis e o veículo modelo Ecosport com os bandidos foram vistos na Avenida Doutor Furquim Mendes, no bairro CentenárioDivulgação / 15º BPM

Publicado 08/12/2021 23:15 | Atualizado 08/12/2021 23:17

Belford Roxo - Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) colocaram fim a um sequestro e um roubo de cargas de móveis, na noite desta terça-feira (07/12), que começou em Belford roxo e terminou em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As vítimas, o motorista e dois ajudantes, e os produtos roubados foram levados para o entorno da Comunidade do Corte 8, em Duque de Caxias, na parte da tarde.



De acordo com os agentes, o caminhão com carga de móveis e o veículo modelo Ecosport com os bandidos foram vistos na Avenida Doutor Furquim Mendes, no bairro Centenário. Ao chegar no local, os acusados atiraram contra os policiais e fugiram se abrigando na Comunidade do Corte 8.



Após o confronto, o motorista e os dois ajudantes, que não tiveram suas identificações reveladas, foram resgatados e a carga recuperada.

O caminhão, a carga, o carro, bem como as vítimas, foram conduzidos à 59ª DP (Duque de Caxias) para o registro da ocorrência.