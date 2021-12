Os ciclistas iniciaram no Carrefour e terminaram na Vila Olímpica do município - Rafael Barreto / PMBR

Os ciclistas iniciaram no Carrefour e terminaram na Vila Olímpica do municípioRafael Barreto / PMBR

Publicado 08/12/2021 17:11 | Atualizado 08/12/2021 17:16

Belford Roxo - Os ciclistas deram um show de otimismo e fé no dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Belford Roxo (8/12). A Secretaria de Esporte e Lazer realizou o evento "Pedal da Padroeira", que teve a largada no Carrefour, parceiro junto com o Grupo Hospitalar Fluminense e a Guarda Municipal para dar assistência aos ciclistas. Os ciclistas passaram pela Paróquia Nossa Senhora da Conceição, bairro Vila Dagmar, e pegaram Areia Branca em direção a Piam para finalizarem na Vila Olímpica. No total foram 7 Km de circuito.

O casal Mauro e Renata Lisboa pedalam há seis meses e integram o grupo Kombat Rafael Barreto / PMBR O secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes, não ficou de fora. Acordou cedo e participou da pedalada. “A ação é importante para a nossa saúde e lazer. O esporte faz essa interação com as pessoas. Nesse feriado demos início ao evento que pretendemos continuar todos os anos”, destacou o secretário.

“Estamos aqui para fazer acontecer e apoiar sempre os eventos da cidade. Colocamos à disposição equipe médica, ambulância e estamos dando suporte com água e toda a logística”, informou o diretor institucional do Grupo Hospitalar Fluminense, Leandro Santoro. “Já na parte de segurança dos ciclistas, contem conosco. Coloquei os guardas à disposição para acompanhar o circuito”, acrescentou o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado.

O secretário Rodrigo Gomes pedalou e destacou a importância do evento para a cidade Rafael Barreto / PMBR

Quem também marcou presença foi o diretor de Comunicação e Marketing da Federação de Ciclismo do Rio de Janeiro, Sérgio Luís, o Serginho. “É uma honra prestigiar a cidade na festividade da padroeira. Andar de bicicleta é saúde e tudo o que envolve esporte. É importante ver o poder público contando com a sociedade civil para fazer essa interação”, disse.

Os participantes do Pedal da Padroeira percorreram diversas ruas do município Rafael Barreto / PMBR

O casal de ciclistas, Mauro e Renata Lisboa, ambos com 49 anos, mora no bairro Bom Pastor. Eles andam de bicicleta há seis meses e estão no grupo Pedal Kombat, que se instalou recentemente na cidade. “Decidimos pedalar pela saúde e bem-estar, mas já praticamos atividades físicas como corrida. E agora onde tiver pedalada nós estaremos também. Ficamos contentes com o evento, pois traz novos ares para a cidade, que está incentivando a prática esportiva. É um bônus de vida”, garantiram.