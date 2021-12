Os clientes com dificuldades no abastecimento também podem entrar em contato com a empresa. A Águas do Rio está disponível via ligação ou WhatsApp, através do 0800 195 0 195 - Divulgação

Publicado 09/12/2021 14:33 | Atualizado 09/12/2021 14:36

Belford Roxo - “A gente tinha um problema sério de falta d’água. Com a chegada da Águas do Rio, melhorou bastante!”, comemorou Generaldo Cordeiro, morador do bairro Heliópolis, em Belford Roxo. Desde o início das operações, a concessionária já implantou mais de três mil metros de rede de água na cidade, mudando a realidade de cerca de 3,3 mil moradores.

Generaldo Cordeiro, morador do bairro Heliópolis, tem gostado do começo da atuação da concessionária Divulgação Vitor Vasconcelos, que também reside em Heliópolis, comentou sobre as mudanças. “Nós estávamos com um problema sério de água aqui. A Águas do Rio deu total atenção, implantou rede, efetuou reparos de vazamentos e agora o abastecimento está normal. A água está forte, sobe até para a caixa d’água”, afirmou.

A Águas do Rio vem realizando um trabalho intenso de localização de pontos críticos de abastecimento, extensão de rede, padronização de ligações e correção de vazamentos. Todas as cidades onde a concessionária atua estão recebendo obras de melhorias e os efeitos já estão aparecendo.

“Com pouco mais de um mês de atuação, a Águas do Rio já tem conseguido grandes realizações. E essa é a nossa missão: promover dignidade e qualidade de vida por meio do acesso à água tratada. Vale reforçar que é só o começo. Ainda temos muito trabalho pela frente e seremos incansáveis”, disse o diretor-superintendente, Cleyson Jacomini.

Os clientes com dificuldades no abastecimento também podem entrar em contato com a empresa. A Águas do Rio está disponível via ligação ou WhatsApp, através do 0800 195 0 195.