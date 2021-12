O vice-prefeito Marcelo Canella, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho, governador Cláudio Castro e deputado estadual Marcio Canella visitarão o bairro Parque São José - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 10/12/2021 16:56 | Atualizado 10/12/2021 16:57

Belford Roxo - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, visita Belford Roxo neste sábado (11/12), às 11h, para fazer o lançamento do início das obras de canalização e urbanização do Canal dos Colonizadores, que é afluente do Rio Sarapuí, mede 1.250 metros de extensão e fica no bairro Parque São José. Cerca de 100 mil pessoas serão beneficiadas com as obras, que foram indicadas pelo deputado estadual Marcio Canella (União Brasil).



A canalização irá aumentar a vazão do córrego na área que sofre com enchentes e com o processo erosivo das margens. Com a obra concluída, as condições de escoamento da água melhorarão. A urbanização contemplará ainda os moradores com uma grande área de lazer.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que Belford Roxo tem recebido uma série de investimentos do Governo do Estado. "Temos uma boa relação com o governador Cláudio Castro, que tem atendido às demandas do município. A canalização e urbanização do Canal dos Colonizadores é uma conquista que beneficiará milhares de moradores, pois as enchentes estarão com os dias contados. Além disso, o bairro ganhará uma grande área de lazer", concluiu Waguinho.

"Essa obra é de grande alcance social, pois além da canalização, a população ganhará uma área de lazer. Agradeço ao governador Cláudio Castro, que sempre tem atendido aos nossos pedidos que visam sempre o melhor para Belford Roxo", completou o deputado estadual Marcio Canella.