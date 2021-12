Belford Roxo

Grupo Bokaloka agita a Feijoada da Inocentes de Belford Roxo neste domingo (12/12)

A partir das 14h, além do delicioso prato, os amantes do samba, poderão desfrutar do som de grupos de pagode, muito samba no pé, artistas, personalidades do Mundo do Samba e convidados especiais

Publicado 09/12/2021 20:13 | Atualizado há 18 horas