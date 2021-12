A presidente da Funbel, Clarice Santos, entrou no ritmo e também caiu na dança - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/12/2021 17:00 | Atualizado 21/12/2021 17:02

Belford Roxo - Passos leves, sincronia... bailar é o melhor remédio! A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel) realizou, nesta terça-feira (21/12), a apresentação do 1° Baile da Melhor Idade no Market Center Belford Roxo (Carrefour). O projeto Dança em Movimento reuniu cerca de 50 alunos, que aproveitaram a noite com grande alegria e expectativa, pois não ocorreu em outros momentos devido à pandemia.

Valéria Maria e Alcides Soares e Alcides de Souza rodopiaram felizes no salão Rafael Barreto / PMBR Para a aposentada Janete Pereira, 62 anos, que mora no Parque São Vicente, o benefício do encontro vai além dos ensaios. “Acompanho os bailes desde quando comecei a fazer dança de salão, aos 50 anos. Adorei as aulas e nunca mais parei. Em todos os bailes estou presente. É uma terapia, me distrai e eu amo”, declarou Janete Pereira.

A também aposentada Valéria Maria de Carvalho, 61, vive esse momento com grande ânimo e ansiedade. Isso porque as exigências da vida profissional não permitiam que ela pudesse participar das aulas. “Sempre admirava as senhoras que passavam de saia. Então, precisei esperar para chegar o meu momento. Trabalhava muito e não tinha tempo para participar. Hoje consigo. As músicas e as aulas nos trazem alegria”, opinou Valéria Maria.

Qualidade de vida

O professor Carlos Felizola reconhece a importância da atividade para movimentar os idosos, contribuir para saúde e a qualidade de vida. Carlos motivou os alunos e reconhece o esforço de cada participantes para aprender. “Os alunos são dedicados. Sou uma outra pessoa porque a dança transformou a minha história. Era nervoso. Hoje sou mais calmo. Combate a ansiedade, evita problemas de saúde, entre outros”, ressaltou Carlos Felizola.

A presidente da Funbel, Clarice Santos, fez a abertura da noite com grande entusiasmo ao ver os alunos reunidos. “Estamos realizando um sonho porque já temos esse projeto há dois anos. Sendo que os alunos que participavam das aulas me cobravam um local para se apresentar. Prometi que assim que terminasse o período de pandemia teríamos o baile. Eles estão eufóricos. Esse é o primeiro de muitos que eu espero que aconteça”, destacou Clarice Santos.