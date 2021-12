As mulheres que se destacaram receberam o prêmio Rosas Negras - Divulgação

Publicado 21/12/2021 19:29 | Atualizado 21/12/2021 19:32

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo realizou, nesta terça-feira (21/12), na praça de alimentação do Shopping Nova Bel, a cerimônia do prêmio Rosas Negras, promovido pelo Instituto de mulheres Negras herdeiras de Candaces. A festividade homenageou mulheres que lutam pelos sonhos, cultura, respeito e dignidade da população. As professoras Mara Ribeiro e Marília acompanharam os homenageados com orgulho e satisfação por realizarem esse momento de valorização pública dessas personalidades que transformam a sociedade.

Secretário Bruno Nunes destacou a importância do prêmio Rosas Negras Divulgação Para o secretário de Cultura Bruno Nunes, o município investe na diversidade. “Belford Roxo valoriza a cultura negra. É um prazer poder fazer parte desse momento com os homenageados, acompanhar a luta, o empenho e dedicação de cada um deles. Já disse e repito que eles podem contar comigo e com a Casa de Cultura. Estou disponível para escutar, planejar e até mesmo colocar os projetos em prática, principalmente por políticas públicas, que promovam os direitos iguais para população”, destaca Bruno Nunes.

As homenageadas foram:

1 - Ana Cristina de Carvalho Diamante de Souza, Escritora.

2 – Gabriela Vidal (conhecida como Menina do Milharal).

3 - Ilma da Silva Rocha Gonçalves, fundadora do Projeto Recriando Raízes.

4 – Maria Isabel Vitorino, da Associação Cultural e Recreativa Afonso Raízes.

5 – Patrícia de Paula - Presidente da ONG Viva Baixada

6- Sandra dos Santos Lima Paulo - funcionária pública há 27 anos.

7 - Vanessa Vicente- Educadora Popular, Coordenadora Uneafro.