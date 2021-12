Luana Rios teve no ícone carnavalesco Joãosinho Trinta sua inspiração - Divulgação

Luana Rios teve no ícone carnavalesco Joãosinho Trinta sua inspiraçãoDivulgação

Publicado 28/12/2021 19:41 | Atualizado 28/12/2021 19:49

Belford Roxo - Mesmo com toda crise financeira, existem pessoas que fazem o carnaval acontecer, mesmo sem muito dinheiro nas escolas de samba. Este é o caso da diretora artística do barracão da Inocentes de Belford Roxo, a brasiliense Luana Rios.

Luana, diretor de Carnaval Saulo Tinoco, diretora de Barracão Sandra Dinha e carnavalesco Lucas Milato, analisando planta do carro alegórico Divulgação Com muita sabedoria e talento, Luana recicla os mais diversos materiais e transforma em peças de decoração para os carros alegóricos. Usando soluções perfeitas para driblar as dificuldades financeiras, sem sair do projeto original montado pelo carnavalesco.

“Luana é uma grande artista plástica, capaz de tirar leite de pedra. Uma de suas características é combinar os diversos materiais harmonicamente, com extremo bom gosto e perfeita combinação de cores. Ela é dinâmica e está atenta a todo processo de criação. Auxilia o carnavalesco e demais profissionais da equipe, buscando soluções eficazes. Uma pessoa que queremos para sempre em nossa equipe”, disse a diretora Geral de Barracão, Sandra Pinheiro (Dinha).

Luana Rios com uma das suas criações no barracão da Inocentes Divulgação Engana-se quem pensa que a diretora de barracão é novata na produção da folia. Já são nove anos trabalhando incansavelmente, no Rio de Janeiro, em diversas agremiações. Foi chefe de atelier na União do Parque Curicica, Unidos de Vila Isabel, Alegria da Zona Sul e Engenho da Rainha.

Em 2019, foi assistente do carnavalesco Marcus Ferreira, na Escola de Belford Roxo e assinou o carnaval do Arranco do Engenho de Dentro. Em 2016 foi responsável pelo projeto de desfile da Gaviões da Inconha e Unidos da Reta, ambas de Guapimirim. Em 2020, assumiu como diretora artística da Inocentes e carnavalesca da Leões da Tijuca de Teresópolis.

“Aprendi a técnica de reciclar sobras de materiais, transformando lixo em luxo com o mestre, carnavalesco Joãosinho Trinta, em Brasília. Nossa amizade começou, quando o mestre veio pela primeira vez fazer a Via Sacra de Planaltina. Este será meu segundo Carnaval como diretora artística da Tricolor da Baixada. Agradeço ao presidente Reginaldo Gomes por ter confiado a mim esse importante cargo dentro da agremiação. É muita responsabilidade, pois uma solução errada pode estragar o visual. Sempre faço questão de dizer que sou travesti e um exemplo para mostrar que venci com muita perseverança e trabalho honesto. Está na Inocentes uma escola de samba, que já foi do Grupo Especial e vem lutando para voltar para o Grupo de Elite do Carnaval Carioca é uma vitória”, disse a diretora artística da Inocentes de Belford Roxo, Luana Rios.

Luana Rios no barracão da Inocentes de Belford Roxo Divulgação “Meia-noite dos tambores silenciosos”, do carnavalesco Lucas Milato. A Escola da Baixada será a segunda agremiação a desfilar no sábado de Carnaval, no Sambódromo, na Série Ouro, da Lierj, com o enredodo carnavalesco Lucas Milato.