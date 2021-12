O projeto Educação Sanitárias nas Escolas Rurais contou com a participação de alunos do 5º ano de escolaridade - Divulgação

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Zoonoses, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, realizou nesta segunda-feira (27/12), o encerramento do projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais (PESER), na Escola Municipal José Pinto Teixeira. O objetivo é levar conhecimento da agropecuária para os alunos do 5º ano de escolaridade, os tornando agentes multiplicadores, repassando a informação para seus familiares, professores e a comunidade em que moram. Todos eles receberam certificados de participação.



Segundo o coordenador de Controle de Zoonoses, Alexandre Araújo, os professores das unidades também participaram do projeto para que pudessem ter uma noção de saúde pública e doenças do campo.

“É importante também para a segurança alimentar dos vegetais, animais e humanos ter esse controle de doenças para não acontecer a contaminação. Durante o encerramento fizemos uma premiação para os melhores trabalhos que os alunos fizeram sobre a aftosa, raiva, alimentos seguros, tuberculose, brucelose (doença causada por Brucella, que são bactérias Gram-negativas), teníase (infecção causada pelo verme adulto de Taenia, popularmente conhecido como solitária) e agrotóxicos. Com isso, os estimulamos a aprenderem mais sobre os temas”, destacou Alexandre.