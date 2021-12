Arthur Henrique (E) tem o sonho de ser ator e viu no curso da Casa de Cultura a oportunidade de se aperfeiçoar - Rafael Barreto/PMBR

Arthur Henrique (E) tem o sonho de ser ator e viu no curso da Casa de Cultura a oportunidade de se aperfeiçoarRafael Barreto/PMBR

Publicado 22/12/2021 13:46 | Atualizado 22/12/2021 13:47

Belford Roxo - A Secretaria de Cultura de Belford Roxo está investindo cada vez mais em novos talentos. Com isso, oferece diversos cursos e oficinas para a população. Na última semana aconteceu a certificação dos alunos do curso de fotografia e da oficina de teatro na Casa da Cultura, que fica situada na Avenida Bob Kennedy, s/n, Nova Piam. Ao todo, foram 50 alunos formados. Durante o evento aconteceram apresentações de dança e de uma peça teatral, além da premiação dos ganhadores do concurso BELos da Cor.

Secretário Bruno Nunes entregou o certificado a Maria da Paz, que fez curso de fotografia e participou da oficina de teatro Rafael Barreto / PMBR De acordo com o secretário de Cultura, Bruno Nunes, foi um ano difícil e os alunos mereciam esse encerramento com as apresentações. “Dessa maneira eles puderam mostrar o que aprenderam durante o ano. Retomamos nossas atividades de acordo com as diretrizes do prefeito Waguinho para levar cursos que possam promover a qualidade de vida para a população e elevar sua autoestima. Tenho certeza que a Cultura tem contribuído para a construção de um novo tempo em nossa cidade”, destacou Bruno.

Troca de experiência

A professora de fotografia Mariane da Silva destacou que a duração do curso foi de 8 horas, sendo uma vez por semana. “Esse foi um curso básico onde usamos apostilas, celulares e câmeras profissionais. Os alunos aprenderam bastante e acredito que saíram bem satisfeitos e com seus certificados. Essa conclusão foi um feito que abriu portas e sonhos, pois sabemos que é um curso caro. Mas já temos alunos atuando na área”, disse a professora. O diretor, ator e professor da oficina de teatro Jaconias Silva garantiu que nas aulas acontecem uma troca de experiências. “Essa é a minha segunda turma. Fui convidado para poder ministrar as aulas. Ensinamos de tudo, desde o texto até a montagem do espetáculo, trabalhamos o ator, interpretação, e tudo mesmo. Esses alunos estão preparados para sair daqui e trabalhar em outros grupos. Tem alunos que vou indicar para televisão, cinema e teatro”, afirmou.

O pequeno Arthur Henrique sempre quis ser ator e viu na Casa da Cultura uma oportunidade para que seu sonho se realizasse. “Foi maravilhoso estudar com o professor. Ele nos pediu para sermos humildes e a ensaiar muito. Agarrei a oportunidade com unhas e dentes”, disse. Maria da Paz participou das duas atividades. “Além disso, já fiz aulas de inglês, violão, dança, zumba, artesanato e canto no coral. Adoro participar. Idade não é problema. Aqui aprendemos de forma gratuita e com amor”, finalizou.