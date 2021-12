Waguinho, Daniela do Waguinho, Marcio Canella, vereadores e secretários lançaram as obras no Malhapão - Rafael Barreto / PMBR

Waguinho, Daniela do Waguinho, Marcio Canella, vereadores e secretários lançaram as obras no MalhapãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 21/12/2021 19:47 | Atualizado 21/12/2021 19:53

Belford Roxo - Em Belford Roxo as obras não param. Nesta terça-feira (21/12), o prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), fez o lançamento de obras nos bairros Malha Pão e Vila Verde. No total, 25 ruas serão beneficiadas com obras de drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação.

O Malhapão ganhará 14 mil metros quadrados de obras de esgotamento sanitário, drenagem e pavimentação Rafael Barreto / PMBR O prefeito estava acompanhado pelo vice-prefeito Marcelo Canella, da deputada federal Daniela do Waguinho (MDB-RJ), do deputado estadual Marcio Canella (União Brasil), secretários e vereadores.

Valdeci Gonçalves mora no Malhapão há 40 anos e está eufórico com as obras Rafael Barreto / PMBR O bairro Malhapão será contemplado com a instalação de uma galeria para canalização de 300 metros do rio, além de receber mais de 13 mil metros quadrados de obras divididos em nove ruas. “É muito importante trabalhar com pessoas que não abandonam as suas origens e o município. Isso engrandece, porque os resultados são positivos, pois amamos a nossa cidade. É o que corre em nossas veias. O coração bate forte por transformar a vida das pessoas. Na próxima vez, vamos falar sobre as melhorias em cima de um palanque. Esse governo é de união e estamos trabalhando juntos”, destacou o prefeito Waguinho.

Vila Verde será beneficiado com obras em 16 ruas. O prefeito anunciou as melhorias para o bairro Rafael Barreto / PMBR O bairro Vila Verde também vai passar por transformações. Cerca de cinco mil toneladas de asfalto e 26 mil quadrados de obras serão compartilhados em 16 ruas. “Sem dúvidas é um grande presente esperado por muitos anos. Tenho gratidão de ter essa possibilidade de levar dignidade para as famílias e cidadãos do município. O prefeito e o deputado Márcio Canella não medem esforços para conseguir recursos. Podem continuar contando com o nosso mandato, pois estamos trabalhando para garantir os direitos da população. Passamos dois anos bem difíceis. Agora com a vacinação teremos muitas coisas boas acontecendo, assim como hoje”, frisou a deputada federal Daniela do Waguinho.

Cria do Malhapão

A parceria que vale a pena acreditar continua beneficiando o município. Esse é o caso da atuação do deputado estadual Márcio Canella. “Essa obra é complexa. Mesmo assim estou muito feliz e orgulhoso por trazer os benefícios para a prefeitura. No ano passado ocorreu um paliativo, agora será com a construção de uma galeria e praças para trazer mais conforto para população. Fui criado aqui no Malhapão, que antigamente era uma granja, com várias plantações. Tenho orgulho e gratidão pelo prefeito e a deputada que não medem esforços para o desenvolvimento do município. É um dia histórico para os moradores do bairro”, ressalta o deputado estadual Márcio Canella.

Waguinho, Daniela do Waguinho, Marcio Canella e Marcelo Canella lançaram as obras em Vila Verde Rafael Barreto / PMBR O aposentado Paulo Barbosa, 65 anos, mora no Malhapão há 50 anos na rua Albano e reconhece os pontos positivos das mudanças. “As obras são uma maravilha. Aqui era ruim, porque enchia muito. Com os ralos que colocaram na frente da minha casa melhorou e amenizou as enchentes”, declara Paulo. Para o motorista Valdeci Gonçalves Ramos, 63, que mora há mais de 40 anos, o Natal será diferente. “Quando eu cheguei aqui, parecia um sítio, não tinha saneamento nenhum. Nessa época do ano temos uma expectativa maior pela coisas boas que irão para acontecer”, destaca Valdeci.