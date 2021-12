Cláudia Polycarpo destacou que as sugestões estarão no plano nacional em 2022 - Divulgação

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Políticas de Saúde Mental, realizou nesta terça-feira (21/12), a V Conferência Regional de Saúde Mental na Uniabeu. O encontro marca a retomada das conferências. Durante o evento foram debatidos os quatro eixos da conferência que teve como tema central: “A Política de Saúde Mental como Direito, pela defesa do cuidado em liberdade rumo a avanços e garantia dos serviços de Atenção Psicossocial no SUS”. O encontro Municipal antecede às etapas Regionais e Estaduais.

Destes encontros sairão as propostas a serem encaminhadas para a V Conferência Nacional de Saúde Mental, que acontecerá em Brasília, entre os dias 17 e 20 de maio de 2022. Cerca de 60 pessoas estiveram reunidas na universidade, entre eles os profissionais de saúde mental, usuários e membros do conselho de Belford Roxo para dialogar sobre as perspectiva de trabalho. “Foram quatro grupos de estudos que dialogaram sobre a proposta municipal, regional, estadual e nacional. Todas as sugestões estarão no plano nacional no próximo ano”, explicou a secretária executiva de Políticas Públicas da Saúde Mental, Cláudia Polycarpo.