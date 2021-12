Muitas pessoas que participaram das ações fizeram exames oftalmológicos - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/12/2021 12:02 | Atualizado 23/12/2021 12:15

A secretária Brenda Carneiro percorreu todos os setores das ações sociais Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo realizou, nesta quarta-feira (22/12), a última edição do projeto Cidadania em Ação no Bairro das Graças. Os moradores que passaram por lá tiveram acesso a serviços do ônibus Estação Mulher, dos equipamentos e de saúde. Ao todo, foram realizadas oito ações este ano, nos meses de novembro e dezembro somando 7.932 do projeto e 3.288 somente do Estação Mulher. O projeto passou pelos bairros São Leopoldo, Shangrilá, Bom Pastor, Gogó da Ema, Roseiral, Lote XV, Parque Amorim e Bairro das Graças.Os serviços ofertados foram: vacina contra a covid-19; testes rápidos da covid-19; vale social; serviços jurídicos; CPF; certidão de antecedentes criminais estadual e federal; declaração de isenção do IR; quitação eleitoral; agendamento Riocard sênior; ouvidoria; exame de vista; bolsa família; pesagem de bolsa família; isenções de identidade, certidão de nascimento, casamento e militar; certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; vaga legal; e passe interestadual.