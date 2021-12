Informações de inteligência apontaram que o preso compraria 25 cartões pelo valor de R$ 2 mil - Divulgação / Polícia Civil

Informações de inteligência apontaram que o preso compraria 25 cartões pelo valor de R$ 2 milDivulgação / Polícia Civil

Publicado 23/12/2021 13:11 | Atualizado 23/12/2021 13:13

Belford Roxo - Policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21/12), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem pelo crime de receptação. Com ele, foram apreendidos 73 cartões bancários de correntistas de diferentes instituições bancárias.

Os agentes chegaram ao criminoso durante investigação sobre quadrilhas que praticam fraudes com cartões de banco desviados de terceiros. Informações de inteligência apontaram que o preso compraria 25 cartões pelo valor de R$ 2 mil. A carga era produto de roubo ocorrido em um terminal dos Correios, em Ricardo de Albuquerque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do último dia 20 de dezembro.

O acusado foi capturado na posse de 25 cartões com a finalidade de fraudar o sistema bancário, por meio de um aplicativo de autoatendimento identificado como URA (Unidade de Resposta Audível). Trata-se de um dispositivo que identifica dígitos e voz e reage a partir dessas informações.

O criminoso confessou ter praticado o mesmo delito diversas vezes. Ele também informou aos policiais que havia mais cartões em sua residência, onde foram localizados o sistema URA e mais 48 cartões de titulares diversos, totalizando 73 unidades.