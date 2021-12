A balconista saiu do trabalho com sua filha e foi levada para casa pelo patrão. No portão, foram rendidos por quatro homens encapuzados e armados com fuzis - Reprodução / TV Record RJ

A balconista saiu do trabalho com sua filha e foi levada para casa pelo patrão. No portão, foram rendidos por quatro homens encapuzados e armados com fuzisReprodução / TV Record RJ

Publicado 30/12/2021 09:37 | Atualizado 30/12/2021 09:56

Belford Roxo – Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) investigam o caso de uma jovem, de 21 anos, que foi estuprada por criminosos durante um assalto no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, na última semana. A balconista saiu do trabalho com sua filha e foi levada para casa pelo patrão. No portão, foram rendidos por quatro homens encapuzados e armados com fuzis.



A mulher foi trancada no quarto com dois bandidos que a estupraram, enquanto os outros dois ficaram na sala com a filha de 3 anos, o medo dela era que os criminosos fizessem alguma coisa com a menina. “Eles ficavam olhando para ela. E eu “por favor minha filha não. Faz comigo, mas não faz com a minha filha”’, disse a mãe ao programa “Balanço Geral”, da Rede Record RJ.



Após serem rendidos, os criminosos trancaram o homem (patrão) no banheiro e o agrediram, enquanto ela sofria os abusos no quarto.



A balconista que registrou a ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo), sofreu violência sexual e foi atendida no Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse, passando ainda por exame de corpo de delito. A mulher teve que sair de casa e agora vive escondida, com medo dos bandidos.



A Polícia Civil já está em busca de imagens de câmeras da região para auxiliar nas investigações.

VIOLÊNCIA NO BAIRRO SHANGRILÁ