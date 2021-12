A Supervia informou ainda que, nos dias úteis, durante a manutenção, os trens irão circular com acréscimo de 20 minutos no intervalo - Divulgação

Publicado 30/12/2021 09:55 | Atualizado 30/12/2021 10:03

Belford Roxo - Entre os dias 03 e 31 de janeiro de 2022, a Supervia realizará manutenções na via e no sistema de sinalização do ramal Belford roxo, entre as estações Rocha Miranda e Barros Filho. Por este motivo, os usuários do ramal precisarão realizar troca de composição na estação Mercadão de Madureira, das 10h às 15h, nos dias úteis e das 10h às 19h nos sábados e domingos.

A concessionária informou ainda que, nos dias úteis, durante a manutenção, os trens irão circular com acréscimo de 20 minutos no intervalo.