O prefeito Waguinho destacou que a antecipação do pagamento se estendeu também aos aposentados e pensionistas - Divulgação

Publicado 30/12/2021 17:37 | Atualizado 30/12/2021 17:47

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo fecha 2021 com o pagamento do funcionalismo em dia. O mês de dezembro (que poderia ser pago até o quinto dia útil de janeiro) foi quitado, além de o 13º. Os aposentados e pensionistas não ficaram de fora, pois o salário de dezembro já está na conta. De acordo com o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belford Roxo (Previde), são 827 aposentados e 378 pensionistas.



O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), destacou que uma de suas metas foi fechar 2021 com todos os salários em dia, pagando dezembro dentro do próprio mês, não esperando o 5º dia útil de janeiro.

“Resolvi antecipar o pagamento para que os servidores tenham tranquilidade maior no final de ano. Na verdade, eles receberam em dezembro o 13º, o pagamento de novembro e o de dezembro. A medida também foi estendida aos aposentados e pensionistas”, concluiu Waguinho.