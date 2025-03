Belford Roxo

Prefeito Canella divulga cartaz do Disque Denúncia do chefe do tráfico de três comunidades de Belford Roxo

Chefe do Executivo publicou em suas redes sociais, nesta terça (25), o cartaz de procurado do traficante "Popeye", chefe do tráfico de drogas da Caixa D´água, Vila Pauline e Santa Marta