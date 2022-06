Jonas Silva, Secretário de Educação, assina Termo de Compromisso para início da construção de Laboratórios de Iniciação Científica Intramuros - Divulgação

Jonas Silva, Secretário de Educação, assina Termo de Compromisso para início da construção de Laboratórios de Iniciação Científica IntramurosDivulgação

Publicado 29/06/2022 07:47

O secretário de Educação de Bom Jardim, Jonas Silva, esteve no auditório da Fundação Cecierj representando o Executivo Municipal, para a assinatura do Termo de Compromisso e início da construção dos laboratórios de Iniciação Científica Intramuros no Município de Bom Jardim.