Píer do Centro de Búzios recebe obras de recuperação

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Obras, iniciou as obras no Píer do Centro, as intervenções incluem recuperação da estrutura. Este serviço visa melhorar a infraestrutura do local, que havia sofrido desgastes devido à ação do tempo, e oferecer mais segurança a quem visita.



O Píer do Centro se tornou um dos principais cartões-postais do balneário e é por onde embarcam e desembarcam os passageiros dos transatlânticos.